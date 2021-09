Ténis: Inês Murta vence no Del Monte Lisboa Belém Open

A tenista vilarrealense Inês Murta assinou a primeira vitória portuguesa na 5.ª edição do Del Monte Lisboa Belém Open, um torneio internacional feminino de 25 mil dólares que decorreu este fim de semana até dia 3 de outubro, anunciou a organização.

Inês Murta está atualmente colocada no 724º lugar no WTA e surpreendeu a russa Ekaterina Shalimova com 6-2, 4-6 e 11-9 e vai defrontar a sul-coreana Yeon Woo Ku.

A vitória da algarvia de 24 anos foi a única entre as tenistas portuguesas que foram a jogo no primeiro dia de torneio.

Esta segunda-feira serão concluídos os encontros do qualifying e serão jogadas algumas das primeiras rondas dos quadros principais.

