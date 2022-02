Ténis: ‘Vale do Lobo International Open’ arranca hoje

Torneio acontece na Vale do Lobo Tennis Academy com 15 portugueses no qualifying

O circuito internacional de ténis masculino regressa ao Algarve a partir deste domingo, com o arranque da fase de qualificação do tradicional Vale do Lobo International Open. Organizado pela Premier Sports com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis, o torneio distribui um total de 25.000 dólares em prémios monetários e conta com a presença de 15 tenistas portugueses no qualifying.

Luis Faria (751.º classificado no ranking ATP) e Fábio Coelho (1015.º) são os mais cotados entre a comitiva lusa em prova nesta primeira fase e defendem, respetivamente, os estatutos de quarto e 13.º cabeças de série.

O vimaranense vai estrear-se frente ao britânico Russell Henderson (semclassificação ATP), enquanto o tenista de Oliveira de Azeméis terá como primeiro adversário o espanhol Javier Molino (também sem ranking).

A Luís Faria e Fábio Coelho juntam-se Gonçalo Falcão, Jaime Faria, Illia Stoliar, Miguel Semedo, André Stewart, Filipe Grebentsov, Afonso Portugal, Duarte Brito, Miguel Simão, Bernardo Teixeira, Duarte Correia, Tiago Sousa e Rodrigo Beires.