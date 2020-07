Tenista Inês Murta conquista título na Figueira da Foz

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A algarvia Inês Murta conquistou no passado fim-de-semana o título do terceiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), que decorreu no Tennis Club da Figueira da Foz, ao bater Francisca Jorge, anunciou a FPT.

A tenista sagrou-se campeã pela segunda vez do Circuito Sénior da FPG, ao derrotar Francisca Jorge em três renhidos sets, pelos parciais de 7-5, 4-6 e 6-1.

Naquela que foi a terceira final consecutiva disputada pelas duas, a algarvia e campeã da etapa disputada no Lisboa Racket Centre precisou de duas horas e 31 minutos para levar a melhor diante a tricampeã nacional absoluta e vencedora do primeiro torneio do Circuito Sénior da FPT, em Loulé.

“É um bocado pesado jogar três finais com ela. Sei que é um encontro sempre duro, já nos conhecemos bastante bem, desde há muitos anos, jogamos juntas na Fed Cup, e já estava à espera de um encontro pesado. Mas estou muito satisfeita com a maneira como lidei com os nervos e lutei do princípio ao fim, independentemente do resultado”, confessou.

Depois de “dois primeiros sets muito equilibrados, com pouca diferença de jogos e vantagens, e bastante disputados”, Murta acredita que no terceiro set a adversária, “se calhar, começou a acusar um bocadinho o cansaço” e, “apesar de estar igualmente bastante cansada”, “tinha muita confiança” no seu “jogo mental.”