“Trilhos da Psicologia” passam pelos concelhos de Lagoa e Portimão

A Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) vai visitar na próxima sexta-feira, dia 25 de março, os concelhos algarvios de Lagoa e Portimão, num dia que termina com um encontro com os psicólogos da região.

PUB

A visita começa às 09:00 com uma reunião na Câmara Municipal de Lagoa. Segue-se uma visita ao Grupo de Apoio aos Toxicodependentes (GRATO), em Portimão, pelas 11:00. Já na tarde, pelas 14:30, os representantes da OPP vão visitar a Santa Casa da Misericórdia de Portimão.

Os “Trilhos no Barlavento Algarvio”, organizados pela Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, terminam com uma reunião com os psicólogos da região, na Câmara Municipal de Portimão, pelas 16:00.

Em representação da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses estará a vice-presidente Sofia Ramalho. A direção da Delegação Regional Sul vai estar representada pela presidente Raquel Raimundo, por Ana Meira e Carla Fernandes.

Os “Trilhos da Psicologia” são uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses que consiste num conjunto de visitas a instituições locais, com o objetivo de conhecer melhor a realidade da intervenção psicológica de uma determinada região, promover e divulgar boas práticas e auxiliar na construção de redes de contacto locais, de forma a beneficiar os cidadãos da zona.