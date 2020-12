Turismo do Algarve apresenta 20 percursos cicláveis na região

O Turismo do Algarve lançou uma nova publicação, intitulada “Guia de Percursos Cicláveis”, que apresenta a oferta de percursos de bicicleta em mais de 20 trilhos turísticos na região.

Com objetivo de promover o uso da bicicleta no Algarve durante todo o ano e de impulsionar o cicloturismo na região, esta publicação pretende “pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada”, segundo o comunicado.

Os 20 percursos apresentados passam pelos 16 concelhos algarvios e foram definidos por um técnico especializado, com critério como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada área e a sua adequação a bicicletas de touring ou trekking.

“Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Este guia está disponível para download gratuito.

