Turistas ajudam a transformar Culatra numa eco-ilha

O projeto ‘Sustowns’ visa promover um turismo mais sustentável em pequenas cidades costeiras de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior, ao longo da bacia do Mediterrâneo. A iniciativa comunitária, financiada pelo Programa INTERREG-MED da União Europeia, tem em consideração o desenvolvimento económico e social, as mais valias de cada território, mas também temas de impacto social e ambiental como as alterações climáticas, a crise pandémica, a sobrelotação de turistas, os conflitos geopolíticos e a inclusão social.

Foi no âmbito deste projeto que foi apresentado, dia 30 de maio, no polidesportivo do clube União Culatrense, o Plano de Ação para o Turismo Sustentável na ilha da Culatra – “um documento estratégico para o turismo no núcleo piscatório da Culatra” – explica ao JA José Nunes, presidente da Make it Better, a Organização Não Governamental, responsável pela elaboração e implementação do Plano.

Tal como explica o responsável, o objetivo da criação do Plano tem um duplo foco: “por um lado proteger os recursos naturais e culturais da área mediterrânica e por outro lado promover um turismo mais responsável, sustentável, que esteja ligado a produtos e serviços turísticos de melhor qualidade”, esclarece.

O Plano de Ação é baseado num diagnóstico de necessidades e nas grandes políticas regionais e nacionais para o turismo.

