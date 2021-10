UAlg entre as melhores do mundo na área das engenharias

A Universidade do Algarve integra pela primeira vez o World University Rankings da Times Higher Education nas áreas de Ciências da Vida, Clínica e Saúde, Ciências Físicas e Engenharias, anunciou a instituição.

Em todas as áreas o número de universidades participantes aumentou, contudo, a UAlg manteve a 501.ª posição entre um total de 600 para as áreas de Ciências da Vida e Ciências Físicas, surgindo pela primeira vez na posição 601.ª na categoria Engenharias entre 800 instituições participantes.

Com estes resultados, a UAlg alcança também o melhor desempenho de sempre a nível nacional no “International Outlook” da THE, no qual estão representadas, este ano, 13 universidades portuguesas.

