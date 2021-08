UAlg: Mestrado Integrado de Medicina duplica número de vagas para 64

O Mestrado Integrado em Medicina, da Universidade do Algarve, vai receber este ano letivo 64 novos alunos, o dobro do contingente habitual desde que o curso foi criado, em 2008, anunciou fonte da UAlg.

“Este é o único Mestrado em Portugal que permite a quem não é licenciado em medicina enveredar por este caminho”, disse a mesma fonte, exemplificando que “alguém licenciado em Geologia, Matemática ou Engenharia pode ser admitido no Mestrado Integrado em Medicina e assim vir a seguir a carreira Médica, após a realização do Internato geral e acesso à especialidade”.

Nos últimos anos a procura por este mestrado tem aumentado significativamente, o que levou a instituição a duplicar o número de vagas, das anteriores 32 para 64 neste ano letivo.

Desde que foi aprovado pelo Governo, o Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve já formou mais de 300 alunos, 206 formados na especialidade. A maioria opta por ficar na Administração Regional de Saúde do Algarve, havendo também uma parte significativa que vai reforçar os quadros de Lisboa e Vale do Tejo e da região Norte.

Segundo a mesma fonte, dos 74 alunos que vieram colmatar a falta de recursos humanos no Algarve, 35, são especialistas em Medicina Geral e Familiar e 10 em Medicina Interna. Os restantes pertencem às especialidades de Oncologia Médica, Medicina Física e Reabilitação, entre outras.

A possibilidade de licenciados vindos de outras áreas serem admitidos neste Mestrado “acaba por ser uma vantagem mesmo para a prática clínica uma vez que adquiriram conhecimentos e experiências diversas”, enunciou a fonte.

