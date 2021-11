Uber lança novo serviço para viajar com animais de estimação

A Uber anunciou esta terça-feira, 30, um novo serviço para viajar com animais de estimação em Portugal, disponível também no Algarve.

Trata-se do novo serviço Uber Pet e está disponível nas cidades de Lisboa, Porto e na região do Algarve, refere a Uber em comunicado.

Com este lançamento, a Uber responde a “uma crescente procura” dos utilizadores que vivem com animais de estimação, sendo que em Portugal há mais de 2,8 milhões de animais domésticos registados, segundo dados do Sistema de Informações de Animais de Companhia (SIAC).

