UHF preparam espetáculo de tributo a Zeca Afonso

Integrando as comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril, Silves será palco do concerto dos UHF “A Herança do Andarilho”, título que deu nome ao CD de tributo desta banda a José Afonso, conhecido popularmente como Zeca Afonso.

Com entrada livre, o espetáculo terá lugar no dia 24 de abril, domingo, pelas 21:30, na zona ribeirinha da cidade, junto ao complexo das piscinas municipais de Silves.

“Traz outro amigo também”, “A Morte Saiu à Rua”, “Vejam Bem” ou “Grândola, vila morena” são algumas das canções, com roupagem eletroacústica, que serão ouvidas no espetáculo em homenagem à obra deste “génio da melodia”, revivendo os sons e a bandeira de Abril e da liberdade, 35 anos após a morte de Zeca Afonso com o intuito de, segundo António Manuel Ribeiro, “dar continuidade à fantástica obra que nos deixou e revelar a semente herdada”.

