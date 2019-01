Um ferido grave em queda de parapente em Vila do Bispo

A queda de um parapente na praia da Cordoama, em Vila do Bispo, causou ontem à tarde um ferido grave.

“A Polícia Marítima de Lagos recebeu pelas 17h02 uma informação sobre a ocorrência de um acidente com um praticante de parapente na praia da Cordoama, em Vila do Bispo”, adianta a autoridade marítima em comunicado.

A vítima é um homem de 52 anos, de nacionalidade alemã, que se encontrava a praticar parapente, “tendo embatido com bastante violência no chão”. “Do impacto, resultaram lesões ao nível da coluna que afetaram os membros inferiores”, acrescenta a autoridade.

No local estiveram os bombeiros de Vila do Bispo, bem uma ambulância do INEM para prestação do socorro.

Pelas 18h10, o ferido foi estabilizado e encaminhado para o hospital de Portimão, “apresentando fortes dores na zona lombar e cervical da coluna vertebral”.