Um Regresso às Memórias

Após uma viagem turbulenta, chegava ao Porto, cidade até aí completamente desconhecida, estávamos em Agosto de 68. Tinha à minha espera um quarto previamente alugado com direito a cama, roupa lavada e dois banhos por semana, uma pequena mesa que servia de secretária, uma máquina de escrever e um livro policial em língua francesa cuja tradução me serviria de justificação para a minha presença e as minhas, por vezes longas, ausências.



Regressava de uma longa viagem que tivera como ponto de partida Moscovo, cidade na qual acabava uma permanência de pouco mais de um ano, estudando no Instituto de Ciências Políticas e Sociais a aproximação com os clássicos do então chamado Marxismo-Leninismo, o que todo significava a presença e valor teórico de Marx e Engels, de Lenine, do valor da revolução bolchevique na construção de um novo Estado e de um outro regime que deu origem à formação da República Socialista Soviética a URSS.



O grupo português de que fazia parte era diminuto, reduzido a três presenças num universo em que predominava uma alargada presença de brasileiros, a par de franceses e italianos. Aprendíamos os rudimentos da língua russa em aulas próprias o que nos servia, após os primeiros meses, para no essencial abrir pontes de diálogo com os habitantes da cidade o que para mim significou, apesar das restrições que nos foram impostas no código de disciplina do Instituto, para estabelecer contactos com gente comum, alguns já com uma proximidade emocional a envolver-nos.



No período de férias escolares foi-nos dada a oportunidade de visitar cidades, uma delas de que guardo francas memórias, a então chamada Leninegrado, cidade esplendorosa iluminista cuja acesso foi possível através de uma longa viagem de uma noite inteira de comboio, tempo gasto com parceiros de língua portuguesa ou francesa, acompanhado sempre de um chá, bebida a que acabei por me acomodar.



Na longa permanência acabei por descobrir em Moscovo lugares de convívio e diversão. Música, jogos de salão, e sobretudo momentos de diálogo com sectores da sociedade mais jovem, afinal próximos da minha idade.



Na altura não teria mais do que vinte e quatro anos, tinha desertado do exército em protesto contra as guerras coloniais e a ditadura teria então cerca de 20 anos, com reduzida experiência política, originário de uma vila fronteiriça cujo acto maior no plano da acção contra o regime foi, de que me recordo, a distribuição clandestina do Avante.



Era grande a ansiedade daqueles jovens em saber como vivíamos e de que forma se organizavam as sociedades donde provínhamos, curiosidade que contrastava nas suas interrogações com o seu modelo de vida, embora nessas diferenças fosse sempre afirmada da sua parte o seu arreigado sentimento de orgulho patriótico, creio hoje, muito marcado pela vitória na segunda guerra mundial e também pelas conquistas sociais no plano da educação, da saúde e do emprego que o regime político lhe proporcionava.



Ainda tive tempo para assistir a um jogo de futebol de que já não tenho memória dos seus contendores. Mas sobretudo foi-me dada a possibilidade de, pela primeira vez, assistir a um ballet a partir de uma peça clássica de Dostoyesvski, ou a vários espectáculos de ópera, acontecimentos que jamais ao longo da vida me foi possível repetir.



Dispúnhamos de um subsídio mensal avultado para as nossas necessidades e de um documento que atestava simbolicamente a nossa identidade. Recordo que passei a ser Augusto, nome que voltaria a repetir-se em situações marcadamente diferentes.



O inverno, como é fácil de concluir, era rigoroso com temperaturas negativas próximas dos vinte graus negativos, tive que me proteger com a conhecida “chapca “ com luvas adequadas ao tempo e para poder sair tal só era possível se protegido por roupa adequada, forrada de peles.



O tempo passou rápido, com a aproximação do final da permanência tivemos de passar por uma avaliação final sobre o nosso comportamento escolar, respondendo a um exame verbal com tradução presencial. Fomos classificados com nota alta o que, de acordo com a organização do Instituto, nos dava a possibilidade de durante um mês ocuparmo-nos em visitas mais ou menos turísticas ou, voluntariamente, decidirmos trabalhar. Foi esta última decisão que acabou por pesar no conjunto dos três portugueses, decisão tomada sempre respeitando a de cada um, o que significou que apesar do tempo que passamos juntos, o conhecimento da vida de cada fosse mantida na esfera íntima.



De acordo com a minha decisão, fui trabalhar e viver com um casal de camponeses, no interior da Sibéria, a cinco horas de avião de Moscovo. Foi um tempo gratificante. Recordo o trabalho no campo mas sobretudo a ida semanal aos mercados vender produtos frescos em conjunto com a família composta de um casal com dois filhos, ambiente que partilhávamos semanalmente quando nos juntávamos numa sauna colectivamente. Mas a hora de partir chegou.



Foi-nos entregue documentação adequada para podermos, sem grandes sobressaltos, chegar a Paris e uma verba, no que me diz respeito, em quantidades avultadas de francos suíços e franceses. Deixámos Moscovo com destino a Praga, numa curta viagem aérea embarcando de seguida para Zurique, cidade na qual mudamos de transporte, para embarcarmos num final de dia num comboio para uma viagem que durou uma noite inteira até ao final desta etapa, Paris. Foi-nos aconselhado para falarmos pouco e sobretudo em caso de necessidade exprimirmos em francês, idioma que cada um dominava com alguma facilidade. No espaço que nos destinaram no comboio compartilhamos o tempo com um único passageiro para além de nós três. Ficou-nos sempre a sensação de uma personagem que também evitou falar para além de palavras de circunstância.



No final esperava-nos um responsável do Partido encarregado de definir o final de cada um, de acordo com o projecto que tínhamos decidido percorrer no futuro. Não tinha havido contrato prévio sobre o futuro no que respeita à minha parte porque a partir daí a individualidade das decisões de cada um passou a ser mais acentuada. Acabámos por coincidir na decisão de voltar ao País para incorporar a frente do aparelho clandestino do Partido na luta contra a ditadura. Ficámos três dias na cidade, entregámos o dinheiro recebido e, no final, foi-nos entregue um passaporte português correspondendo a uma identidade falsa. Estávamos assim prontos para o regresso.



Ao mais responsável foi-lhe entregue, no momento, instruções sobre os transportes a utilizar e o dia e hora do encontro com o passador que nos conduziria se o percurso ocorresse como o planeado. Como mais tarde me foi possível observar, o Partido dispunha de uma larga experiência sobre a organização de tais viagens.



Partimos de Paris em direcção a S. Sebastian para nos aproximarmos de Irún já mais perto da fronteira com Portugal. O aparelho do Partido tinha conhecimento que nesta cidade de passagem havia comboios que por poucas diferenças de horários tinham percursos mais rápidos que outros um deles era conhecido pela circunstância da PIDE, muito antes do seu destino, iniciar em território espanhol um controle antecipado de passaportes de portugueses. Embarcámos com esse facto em mente. Após embarque e passado pouco tempo o responsável do grupo, seguramente por experiências anteriores, deu-se conta que tínhamos embarcado no comboio errado.



Instalámos a pouquíssima bagagem que tínhamos dando-nos conta que tínhamos como companheiros de viagem um casal de espanhóis que regressavam de férias à sua terra natal. Por indicação do mais responsável juntamo-nos de seguida no corredor do comboio para definir comportamentos perante o erro cometido, conscientes que não dispúnhamos de grandes alternativas. A partir desse momento resolvemos não proporcionar conversas e se ocasionalmente acontecessem falaríamos em francês. E nesse perturbador ambiente passamos o tempo.



Como era espectável, a meio da noite, começámos a ouvir as vozes dos Pides, ao abrir portas dos compartimentos e perguntar por passaportes portugueses. Foram momentos de angústia na ansiedade de podermos ser presos sem fazer nada do que nos dispúnhamos actuar contra a ditadura fascista de Salazar. As palavras e a abertura de portas aproximavam-se com a interrogação de sempre. Sabíamos de antemão que por melhor que fosse a falsificação do passaporte que nos foi entregue não resistiria a uma experiente visão a que se somaria um interrogatório movido pela desconfiança.



Chegou finalmente a abertura do nosso compartimento partilhado por um casal de espanhóis. E com ela a pergunta de sempre: há portugueses? A que se seguiu um silêncio absoluto. Renovaram a pergunta e no meio de um silêncio o cidadão espanhol respondeu “ aqui não há portugueses “. Saímos a meio da noite na estação seguinte sem saber rigorosamente onde nos encontrávamos. A única meta que tínhamos era o encontro e o sítio marcado com o passador. Até hoje permanece a interrogação sobre o porquê da resposta do nosso companheiro de viagem que acabou por ser providencial para a nossa liberdade.



Sentamo-nos num banco de jardim para reflectir e concertarmos ideias sobre o que fazer. Dispúnhamos ainda de algum tempo. Resolvemos que o melhor seria encontrar um local onde pudéssemos descansar para na manhã seguinte termos condições sobre que soluções para chegarmos a tempo do encontro para a passagem de fronteira.



Falámos, ocasionalmente, com um senhor de passagem perguntando lugar para alojamento. A sorte deve ter-nos favorecido porque o habitante desconhecido levou-nos a um alojamento que nos serviu para algum descanso das horas que nos separavam do encontro final. Era uma casa em ruínas, lembro que havia um corredor que acabava numa janela sem vidros que dava de um primeiro andar para um descampado. Resolvemos partilhar o único lugar que dispunha de três camas sem lençóis ou qualquer semelhança com um mínimo de higiene. Na desconfiança que todo aquele cenário se apresentava resolvemos acantonar os poucos móveis que havia na porta e entrada para nos barricarmos. Na manhã seguinte, bem cedo, saímos daquele fantasmagórico cenário na procura de um transporte que nos conduzisse ao lugar do último encontro. Acabamos por resolver o problema com uns táxis pagos com boa parte do dinheiro que nos haviam disponibilizado para a viagem.



Chegámos finalmente a horas do encontro e a senha e contra senha funcionou. Iniciou-se o dialogo com o passador com o fulano que era um mero comerciante de viagens clandestinas com uma interrogação : “estava à espera de dois e afinal são três “ a que se seguiu um enorme silêncio quebrado pelo responsável do grupo ao responder-lhe “faça contas com quem o contratou “ dando fim à conversa e assim foi.



Passámos a fronteira, em noite cerrada, a pé, percorrendo um largo percurso, acabando por cruzá-la muito perto do posto oficial de Vilar Formoso. Passada que estava, despedimo-nos com palavras de circunstância. Tomámos um táxi que nos aproximou da linha de comboio de Lisboa-Porto, sem mais turbulência. Desembarcámos em Gaia a tempo de almoçarmos um bacalhau com batatas. De seguida cada um foi encaminhado para destinos previamente desenhados o que, no meu caso, significou entrar num mundo desconhecido e numa cidade que me era completamente estranha até no seu linguajar. Só voltei a emergir seis anos e meio depois, com o 25 de Abril e a conquista da liberdade.

Carlos Figueira

