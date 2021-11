Um “toque” impede algarvio João Luís de ser campeão nacional de trophy

Na segunda e última corrida do campeonato, um toque de um adversário provocou danos no Renaul Spyder do algarvio João Luís, impedindo-o de conquistar o título de campeão nacional de trophy, anunciou a equipa.

O piloto de Albufeira acabou por sagrar-se vice-campeão nacional de trophy no passado fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, depois de ter sido obrigado a abandonar a prova após o “toque”.

Numa corrida marcada pela chuva intensa, o piloto algarvio estabeleceu a pole position na sessão de treinos cronometrados e classificando-se em número um na primeira corrida, fazendo a volta mais rápida.

“Em cinco fins de semana de corridas e 10 provas, fiz cinco pole position, oito voltas mais rápidas, seis vitórias, dois segundos lugares, uma ausência por avaria e um abandono por acidente. Ver o título de campeão nacional fugir na última prova por incidente deixa-nos tristes durante algum tempo, mas para o ano faremos certamente melhor”, refere o piloto.

