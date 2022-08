Urgência pediátrica de Faro encerrada a partir de domingo

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) indicou esta sexta-feira, 12, que no período compreendido entre as 07:00 de dia 14 de agosto, (domingo) e as 09:00 de 17 de agosto (quarta-feira), o Serviço de Urgência de Pediatria será assegurado, no âmbito da sua resposta regional, na Unidade Hospitalar de Portimão.

O CHUA refere, em comunicado, que foi organizada “uma resposta assistencial coordenada e articulada com a Unidade Hospitalar de Portimão, sendo garantida a qualidade e segurança dos serviços prestados a nível regional”.

Nesse sentido, durante o período acima mencionado, a resposta assistencial naquela especialidade será garantida na Unidade de Portimão.

No entanto, durante o período referenciado, ambas as maternidades – Faro e Portimão – estarão “abertas e a funcionar com total normalidade”, informa o Conselho de Administração do CHUA.