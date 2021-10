Vila do Bispo distinguida com a Bandeira Verde ECOXXI

Mais uma vez, o município de Vila do Bispo foi distinguido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) com o galardão Bandeira Verde ECOXXI, reconhecendo assim as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas no concelho, “baseadas numa avaliação realizada a indicadores nas áreas ambiental, social e económica, anunciou a autarquia.

Este ano foram atribuídas 54 Bandeiras Verdes ECOXXI. O resultado atribuído a cada município resume-se num índice global percentual de políticas de sustentabilidade segundo os 22 indicadores ECOXXI, e a Bandeira Verde foi atribuída a todos os municípios em que o índice global é igual ou superior a 50%.

As ações, atividades e políticas implementadas pelo município foram avaliadas por um grupo de peritos que integram a Comissão Nacional, composta por representantes de 34 instituições, que se basearam em indicadores como promoção da educação ambiental; implementação do programa Bandeira Azul; participação, cidadania e governança; informação disponível aos munícipes; emprego; cooperação com a sociedade civil em matéria de ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável; certificação em sistemas de gestão de qualidade; áreas classificadas; conservação da natureza; gestão e conservação da floresta; ordenamento do território e ambiente urbano; qualidade do ar e informação ao público; qualidade da água para consumo humano; qualidade dos serviços de águas prestados aos utilizadores; produção e recolha seletiva de resíduos urbanos; valorização do papel da eficiência energética na gestão municipal; mobilidade sustentável; qualidade do ambiente sonoro; agricultura e desenvolvimento rural sustentável; turismo sustentável; medidas de sustentabilidade em contexto de pandemia.

Hastear a Bandeira ECOXXI “significa o compromisso por parte da autarquia para com os munícipes em desenvolver a sustentabilidade nas áreas ambiental, económica e social, dando ainda especial atenção à importância da educação neste percurso”, conclui.

