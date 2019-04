Vila do Bispo já tem monumento de homenagem aos combatentes

Foi inaugurado ontem, dia 9 de abril, o monumento em homenagem aos combatentes do concelho de Vila do Bispo, que se situa no Jardim da Fonte, numa cerimónia que foi presidida pelo presidente da câmara municipal, Adelino Soares.

“Com este monumento, a autarquia pretende homenagear todos os militares do concelho falecidos na 1ª Guerra Mundial (em 1918), na Guerra do Ultramar (em 1962, 1966, 1968 e 1969) e, igualmente, os 10 aviadores da Royal Air Force (nove ingleses e um australiano), falecidos no dia 22 de março de 1943, na Praia do Tonel, em Sagres, em plena 2ª Guerra Mundial”, realça a autarquia.

Por outro lado, a câmara salienta que este monumento evocativo constitui, igualmente, “uma homenagem e uma forma de reconhecimento do concelho a todos os combatentes locais que prestaram o seu serviço a Portugal na Guiné, em Angola, em Moçambique e no antigo Estado da Índia (Goa, Damão e Diu), durante a Guerra do Ultramar (1961-1974)”.