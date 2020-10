Vila Real de Santo António anuncia prolongamento das medidas restritivas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Na sequência da evolução epidemiológica da covid-19 no concelho de Vila Real de Santo António, o município anunciou que vai prolongar, até ao final do mês, a aplicação de um conjunto de medidas mais restritivas de isolamento e proteção da população.

Através desta decisão, a Câmara Municipal “procura desenvolver ações concretas para travar a propagação do novo coronavírus, procurando manter em funcionamento a generalidade do comércio e serviços, mas de uma forma regrada e segura”, detalha a autarquia em nota de Imprensa.

A exceção passa pela abertura gradual dos equipamentos desportivos municipais, a partir do dia 16 de outubro, nomeadamente das piscinas municipais, os quais passarão a funcionar apenas por marcação antecipada (via telefone e e-mail) e com lotação limitada.

Para que tal seja possível, segundo o município, todos os equipamentos desportivos dispõem de um conjunto de procedimentos e planos de contingência, de forma a assegurar a proteção e segurança de praticantes e funcionários.

Manter-se-á, contudo, a suspensão de todos os eventos culturais realizados em equipamentos municipais; recomendação do uso de máscara de proteção individual em todas as situações de contacto com outras pessoas, inclusive na rua; alerta para a proibição de festas privadas, nos termos já previstos pela Direção-Geral de Saúde, e reforço da fiscalização.

Será também solicitada a colaboração das forças policiais para uma implementação rigorosa da normativa nacional e municipal relacionada com o combate à pandemia, identificando os infratores e aplicando as sanções previstas na lei; respeito pelo cumprimento escrupuloso dos horários de encerramento dos estabelecimentos, de acordo com as regras definidas a nível nacional.

A autarquia faz ainda um apelo ao reforço do espírito de civismo e disciplina, evitando todos os contactos pessoais e profissionais não essenciais, bem como todo e qualquer comportamento de risco; suspensão de todos os mercados e feiras; obrigatoriedade do uso de máscara e cumprimento de todas as medidas de higiene e distanciamento social nos equipamentos municipais.