Vinhos de Lagoa conquistam ouro em concurso nacional

Dois vinhos de Lagoa foram distinguidos com a medalha de ouro na quinta edição do Concurso de Vinhos Crédito Agrícola, cujas provas cegas decorreram no evento Mercado de Vinhos, no Campo Pequeno, em Lisboa, no passado mês de outubro. Foram eles o Porches Vinho Regional Algarve Branco 2017 (Única – Adega Cooperativa do Algarve) e o Edd’s Reserva Vinho Regional Algarve Tinto 2014 (Concepts by Edd’s II).

O júri do evento, composto por escanções, enófilos e jornalistas, nacionais e estrangeiros, avaliou a qualidade de 240 vinhos a concurso, entre brancos, tintos e espumantes provenientes de todas as regiões do país e distinguiu 71, quarenta deles com a medalha de ouro e 31 com medalha de prata (uma delas para o também algarvio Paxa Wines tinto – Silves).

O 5º Concurso de Vinhos Crédito Agrícola, que foi realizado em parceria com a Associação Escansões de Portugal, tem como objetivos apoiar o setor vitivinícola e contribuir para o desenvolvimento das economias locais, promovendo e colocando à prova a qualidade dos vinhos nacionais.

Lagoa, cuja adega cooperativa chegou a produzir, dos anos 50 até meados da década de 90, cerca de 50% do vinho algarvio, encara com alegria esta distinção.

