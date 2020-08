Vítor Lopes receberá um ‘wild-card’ para o Portugal Masters de Vilamoura

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O português Vítor Lopes vai receber um ‘wild-card’ para a 14.ª edição do Portugal Masters, previsto para o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, graças à entrada de Filipe Lima no quadro principal do evento do European Tour.

O algarvio, de 24 anos, junta-se assim a Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, os únicos com acesso direto ao circuito Europeu na temporada de 2020, Filipe Lima, Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa, Miguel Gaspar, Tomás Silva e Pedro Lencart (amador) no contingente nacional que vai disputar o torneio, entre 10 e 13 de setembro.

“Estou bastante feliz por fazer parte dos portugueses com um convite para o Portugal Masters. Saúdo a luta da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) em reorganizar a competição com os campos e os patrocinadores, não é nada fácil em ambiente de pandemia. Sinto-me um privilegiado pelo convite e só tenho de agradecer a oportunidade que a FPG me dá. Os jovens profissionais portugueses precisam é disto, de oportunidades”, afirmou Vítor Lopes.

Depois de ter participado duas vezes como Amador no maior torneio português do European Tour, em 2015 e 2018, o golfista do Clube de Golfe de Vilamoura vai se estrear no evento como profissional.

“Espero que o Portugal Masters seja uma boa semana. Tenho treinado para isso, sei que tenho nível para jogar nesses palcos grandes do European Tour e, quem sabe, se conseguirei um dia estar nesses torneios sem necessitar de convites e por direito próprio”, manifestou.