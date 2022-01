Voleibol: Atlético Clube de Albufeira vence play off

A equipa de voleibol de seniores masculinos do Atlético Clube de Albufeira venceu o play off de acesso à segunda fase da Série dos Primeiros da terceira divisão, derrotando o CCP Serpa, anunciou a equipa.

O clube algarvio de voleibol derrotou a equipa alentejana por 3-0, com os parciais 11-25/18-25/14-25, numa partida onde “houve vários jogadores a destacarem-se, em vários momentos de jogo, como na receção, bloco, defesa, serviço e ataque”, refere o emblema em comunicado.

O Atlético Clube de Albufeira acrescenta ainda que “em termos de serviço”, destacaram-se Rui Figueiras, Jorn Dierendonck e Diogo Mourinho, enquanto ao nível da finalização esteve em evidência o holandês Jorn com 16 pontos e Diogo com 9 no seu regresso à equipa. Já na defensiva, destacou-se Hugo Ramos.

“Um dia importante para o Atlético Clube de Albufeira nesta época”, salienta o capitão José Santos.

A segunda fase vai iniciar no dia 19 de fevereiro, mas no próximo sábado, dia 5 de fevereiro, pelas 17:00, as duas equipas voltam a defrontar-se para as meias-finais da Taça Regional, no Pavilhão Desportivo da Guia.