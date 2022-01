VRSA: Câmara Municipal volta a ser ponto de testagem à covid-19

Durante a manhã desta terça-feira, as instalações da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António voltaram a ser um ponto de testagem temporário de diagnóstico à covid-19, anunciou a autarquia.

Os testes rápidos de antigénio comparticipados pelo Estado foram feitos em VRSA entre as 09:30 e as 12:00, através de marcações realizadas pela internet.

No início do mês, a autarquia já tinha promovido esta iniciativa no mesmo local, tendo realizado dezenas de testes gratuitos e voluntários aos funcionários do município e à população em geral.

Devido ao aumento do número de infetados com covid-19 e ao elevado número de pessoas a necessitar de realizar testes de diagnóstico à doença, os acessos ao centro de testagem localizado junto ao Centro de Saúde de Vila Real de Santo António têm estado congestionados nos últimos dias, com a presença da Polícia de Segurança Pública.

Durante alguns dias, a fila de carros acumulou-se por várias artérias próximas ao drive-thru, tendo a autarquia anunciado a alteração do local de entrada para as instalações.

A entrada para o centro de testagem vai agora realizar-se pelo parque de estacionamento das Piscinas Municipais, através da Rua Francisco Sá Carneiro ou da Rua Santo António de Arenilha.

Já a saída poderá ser efetuada pela Avenida Ministro Duarte Pacheco, no local onde anteriormente funcionava a entrada para o centro de testagem.