VRSA: Docapesca adjudica obras no valor de 29 mil euros

A Docapesca adjudicou, na sequência de concurso lançado em Setembro, obras no porto de pesca de Vila Real de Santo António.

Segundo a Docapesca, as escadas e defensas do cais de descarga de pescado, do porto de pesca de Vila Real de Santo António, serão substituídas.

«As novas escadas são em aço inox, que tem maior durabilidade, e o seu comprimento é aumentado, garantindo que os degraus se encontrem, um metro abaixo do nível da baixa-mar».

Já as defensas de proteção das escadas, «atualmente em madeira», serão substituídas «por material de borracha compósita com revestimento de baixo atrito, com caraterísticas de maior durabilidade».

Além das escadas e das defensas, «serão removidos e substituídos todos os elementos de travamento e de ligação à estrutura do cais».

