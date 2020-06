VRSA está comemorando o Dia da Criança

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O município de Vila Real de Santo António está a celebrar, esta segunda-feira, 1 de junho, desde as 10 horas, o Dia Mundial da Criança com um conjunto de atividades para que os mais novos possam assinalar a data, sem sairem de casa.

Às 10h00, iniciou-se uma caravana solidária, que contou com a colaboração das forças de segurança do concelho, com as crianças a assisitirem, a partir das suas casa, à passagem ruidosa e colorida das viaturas.

A iniciativa partiu de Vila Real de Santo António e percorreu as freguesias de VRSA, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.

A música e o conto também marcarão presença nas redes sociais do município com uma sessão para “miúdos e graúdos” dinamizada por Carla Sabino (voz) e Nelson Ramiro (guitarra). A transmissão será efetuada em direto no Facebook do município de VRSA, a partir das 17h30 (facebook.com/cmvrsa).

O espetáculo integra a leitura e interpretação musicada dos contos “A que sabe a lua?” e “A panela mágica”, além da canção “O Mar enrola na areia”.

Em parceria com os agrupamentos de escolas do concelho, serão ainda dinamizadas, nas plataformas de ensino online, as iniciativas “Uma criança, um sorriso” e “Puzzle VRSA”, as quais desafiam os alunos a decorar uma janela e a ilustrar um puzzle, divulgando posteriormente os trabalhos nas redes sociais através da hashtag #DiadaCriancaVRSA.