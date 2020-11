VRSA garante alojamento a sem-abrigo

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai garantir o alojamento a pessoas em situação de sem-abrigo no concelho em apartamentos partilhados, anunciou a autarquia.

Esta medida tem como objetivo “proporcionar a reinserção social das pessoas sem-abrigo, através da disponibilização de alojamento, acesso igual aos serviços públicos (cuidados de saúde, educação e serviços sociais) e apoio à integração no mercado de trabalho”, segundo o comunicado.

Para implementar esta medida, a autarquia assinou um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Segurança Social em Faro, que vão financiar o projeto, com a participação da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho e do gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas sem Abrigo, Henrique Joaquim.

A iniciativa será operacionalizada em Vila Real de Santo António pela autarquia, em conjunto com o Instituto da Segurança Social e com a Cruz Vermelha Portuguesa, através do projeto “Renascer”.

Segundo o comunicado, está previsto que o projeto entre em funcionamento a partir do início do próximo ano com o acolhimento de cinco pessoas em situação de sem-abrigo.

Estas pessoas vão ter um acompanhamento multidisciplinar feito por psicólogos e assistentes sociais, que vão garantir “uma resposta personalizada para cada pessoa, com vista à sua reintegração”.