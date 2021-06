VRSA inaugurou centro local de apoio à integração de migrantes

O município de Vila Real de Santo António inaugurou esta semana o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), situado no edifício dos Paços do Concelho, gabinete que tem como missão apoiar em todo o processo de acolhimento e integração dos migrantes, articulando a sua atividade com as diversas estruturas locais e promovendo a interculturalidade a nível local.

Segundo a autarquia, a cerimónia de inauguração contou com a presença da Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, do Presidente da Câmara Municipal de VRSA, Luís Romão, e do Vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, José Reis.

O CLAIM é um serviço prestado pela Divisão de Desenvolvimento Social e Recursos Humanos do município que resulta de um protocolo assinado com o Alto Comissariado para as Migrações, IP. Irá prestar apoio e informação geral em áreas como a regularização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras questões.

Para o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Luís Romão, “este centro irá representar um papel importante na vida dos migrantes que trabalham em Vila Real de Santo António e já fazem parte da comunidade, constituindo um facilitador do seu processo de integração”.

Para a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, «o CLAIM de Vila Real de Santo António é já 119º centro do país, passando agora a trabalhar em rede com o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) do Algarve». A título de exemplo, referiu que «os diversos CLAIM do país já realizaram, desde 2003, mais de um milhão de atendimentos, tendo como missão remover todos os obstáculos à plena integração dos migrantes».

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) é um instituto público que tem por missão colaborar na definição, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e setoriais em matéria de migrações, relevantes para a atração dos migrantes nos contextos nacional, internacional e lusófono, para a integração dos imigrantes e grupos étnicos, em particular as comunidades ciganas, e para a gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias e religiões.

O CLAIM de Vila Real de Santo António encontra-se a funcionar no edifício sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9:30 às 15:00, junto à área de atendimento ao público.

