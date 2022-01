VRSA: Reparação da Rua do Sapal estará concluída na próxima semana

Teve início, esta quarta-feira, 19, a empreitada de reparação da Rua do Sapal, na localidade das Hortas, em Vila Real de Santo António. A empreitada deverá estar concluída no início da próxima semana, segundo a autarquia.

A intervenção está a ser desenvolvida pela empresa Águas de Vila Real de Santo António e visa resolver a situação de abatimento do piso que se registava junto às entradas das Hortas Comunitárias e estava a condicionar a circulação no local.

A obra contempla a reparação da conduta e caixa de visita do sistema de águas residuais, respondendo, desta forma, aos pedidos dos moradores e utentes da via.



Segundo a autarquia, a empreitada deverá estar concluída no início da próxima semana com o asfaltamento da via.