Xadrez: Loulé empata com Sporting

A equipa algarvia Loulé ++ do Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb empatou com o Sporting Club de Portugal este fim-de-semana, num jogo que contou para o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão e que decorreu no Pavilhão de Exposições da Moita, anunciou o clube.

Os louletanos Luís Botelho, João Pacheco, Tiago Pinho e José Prata empataram com o Sporting a 2-2, tendo perdido no primeiro tabuleiro, empatado no segundo e terceiro e ganho no quarto.

Em primeiro lugar na tabela consta Estrelas São de Brito com 15 pontos, seguido de Ferroviários do Barreiro com 11 e Grupo Desportivo Cavadas com 10.

Na luta pela manutenção, em quarto lugar, encontra-se a equipa louletana com 8 pontos e menos um jogo, seguido do Sporting com 7, Barreirense 7, Mata de Benfica 6 e São Miguel 4.