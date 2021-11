Zona de chegadas dos aeroportos fechadas devido a novas restrições

Na sequência das novas medidas decretadas pelo Governo para travar o avanço da pandemia e mitigar a expansão da variante Ómicron, as zonas das chegadas estarão fechadas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, já a partir de quarta-feira, 1 de dezembro, prolongando-se até ao dia 9 de janeiro de 2022.

O diretor do aeroporto de Lisboa, Rui Alves, apelou esta terça-feira para que as pessoas apenas se desloquem aos aeroportos em caso de “necessidade absoluta”, uma vez que as áreas das chegadas em Lisboa, Porto e Faro vão estar encerradas devido às novas regras de fiscalização.

“Apelo a todas as pessoas que só se desloquem para o aeroporto se tiverem a necessidade absoluta de viajar. Nesta altura vamos ter a área de chegadas encerradas e as pessoas que vierem para o aeroporto não vão ter as melhores condições para esperar”, disse Rui Alves.

O diretor do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, falava aos jornalistas na conferência de imprensa conjunta da Polícia de Segurança Pública, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Direção-Geral da Saúde, Autoridade Nacional de Aviação Civil e ANA – Aeroportos de Portugal, sobre a aplicação das medidas restritivas da pandemia a vigorar nas fronteiras aéreas a partir das 00:00 de quarta-feira, dia 1 de dezembro.

Todos os passageiros provenientes de voos internacionais, independentemente de possuírem certificado de vacinação, são obrigados a apresentar um teste negativo de diagnóstico à covid-19 no momento do embarque. Os viajantes com certificado de recuperação da covid-19, que tem uma validade de seis meses, não precisam de apresentar teste negativo à chegada a Portugal.

