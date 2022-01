Algarvio duplamente premiado com vídeo espetacular do Cumbre Vieja

Realizado pelo algarvio Bruno Gonçalves, o vídeo “Cumbre Vieja – The Fire From Within”, retrata a erupção do vulcão Cumbre Vieja na Ilha de La Palma e já conquistou dois prémios em festivais internacionais de cinema.

O vídeo, que utilizou várias técnicas de timelapse, conquistou o prémio “Melhor Filme Timelapse” no Festival Barcelona Planet Film Festival; e venceu o prémio “Melhor Documentário Curto” no Festival Solidário “Todos Con La Palma”. Foi também Finalista no Festival Oniros Film Awards – New York (EUA) .

Este vídeo resultou da viagem realizada por Bruno Gonçalves a La Palma, entre os dias 23 e 26 de Outubro 2021, para observação e registo fotográfico do vulcão Cumbre Vieja.

Bruno Gonçalves, é natural de Lagoa, é um apaixonado por todo o tipo de fenómenos meteorológicos extremos e ao seu registo em fotografia, vídeo e timelapse. Poder proporcionar a outras pessoas aquilo que sinto na presença destas tempestades, é um grande objetivo.