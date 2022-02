Cancelamento de Grande Premio da Rússia pode trazer F1 para Portimão

PUB

Na sequência do cancelamento do Grande Prémio da Rússia em Fórmula 1, devido ao conflito na Ucrânia, Portugal tem grandes chances de vir a receber mais um grande prémio em Portimão.

Segundo avançou o Correio da Manhã, a 17ª corrida do Mundial 2022, que estava agendada para Sochi na Rússia a 25 de setembro, poderá ser realizada no Autódromo Internacional do Algarve. A possibilidade é real e apenas a Turquia ou a Alemanha podem retirar a prova a Portugal.

“Estamos em conversações com a organização da F1 para acolhermos a prova de substituição”, confirmou ao jornal Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve, que refere que “tudo está dependente de questões logísticas”.

“Caso a organização escolha o circuito de Portimão, será uma excelente adição ao calendário de corridas marcadas para o Autódromo do Algarve, entre elas o Grande Prémio de MotoGP, no dia 24 de abril, com a presença do piloto português Miguel Oliveira”, assumiu Paulo Pinheiro.

Visto o Grande Prémio de Itália estar marcado para o dia 11 de setembro, o Algarve poderá tirar vantagens em termos logísticos devido à distância. A única desvantagem para Portimão é que a corrida seguinte é em Singapura, no dia 2 de outubro. As opções Turquia e Alemanha poderão ser mais favoráveis a nível de custos para a organização, uma vez que ficariam mais próximos do local da corrida seguinte, lê-se na notícia.