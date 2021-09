Dia de Silves assinalado com apresentação do livro “Maria Keil”

O Município de Silves promove a apresentação do livro “Maria Keil” de Mafalda Brito e Rui Pedro

Lourenço, amanhã, 03 de setembro, pelas 18h30, no Largo Conselheiro Magalhães de Barros, junto ao

painel da artista plástica.

Nascida em Silves a 09 de agosto de 1914, Maria Keil frequentou o curso de Pintura da Escola de

Belas Artes de Lisboa. Destacou-se nas áreas de ilustração, pintura e design, mas é conhecida,

principalmente, pelos azulejos que embelezam a cidade de Lisboa. llustrou numerosas obras,

nomeadamente livros para crianças. Fez desenhos para as coletâneas sobre Bernardim Ribeiro,

Castro Alves, Olavo Bilac e Tomás António Gonzaga, integradas na coleção “As mais belas poesias da

língua portuguesa”.

Para que todos possam relembrar a artista, no início do ano letivo, o livro “Maria Keil” será oferecido a

todas as bibliotecas dos agrupamentos de escolas, bem como a todos os alunos do 1.º ciclo.

Esta iniciativa, que integra as comemorações do Dia do Município de Silves, conta com a presença dos

autores e constitui uma homenagem a uma das mais ilustres personalidades de Silves.

MUNICIPIO DE SILVES PRESTA HOMENAGEM A JOSÉ DA SILVA SEQUEIRA

O Município de Silves inaugura, também amanhã, no dia em que se celebra 832 anos sobre a conquista da cidade, pelas 09h30, junto ao edifício da Junta de Freguesia de Alcantarilha, o busto de José da Silva Sequeira.

José da Silva Sequeira foi autarca de mérito e dirigente associativo. Percursor e impulsionador de vários projetos de índole social e cultural na vila de Alcantarilha.

A homenagem do Município de Silves é uma das formas de perpetuar a sua memória e história de vida, transmitindo às novas gerações o orgulho por ter na sua história, um homem que dedicou a sua vida em prol do bem comum e do desenvolvimento da sua terra.

CONCERTO COM TIAGO BETTENCOURT NO CASTELO DE SILVES

Amanhã à noite, pelas 22,30 o Castelo de Silves irá receber o concerto com músico Tiago Bettencourt, também no âmbito das comemorações do Dia do Município.

O ex-vocalista da banda Toranja, conhecido pelo mega sucesso do tema ‘Carta’, tema integrado no álbum “Esquissos”, encerra as comemorações deste dia, com um concerto onde revisitará a sua carreira discográfica, com particular destaque para o álbum “2019 Rumo ao Eclipse”, o sétimo da sua carreira.

A acompanhá-lo, Tiago Bettencourt conta com João Lencastre na bateria, João Bernardo no piano e teclados, Pedro Branco na guitarra, João Hasselberg no baixo.

