Paraíso algarvio no caminho da transição energética e da sustentabilidade

O caminho da sustentabilidade só será possível “se todos, residentes e visitantes contribuírem responsavelmente para um bem comum: melhorar a qualidade de vida de quem aqui reside e trabalha, protegendo ao mesmo tempo os recursos e a identidade da ilha”. Este é o manifesto do projeto ‘Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável’, iniciativa criada em 2019. Nesse ano, a Universidade do Algarve (UAlg), em colaboração com a Associação de Moradores da Ilha da Culatra, submeteu uma proposta ao Secretariado Europeu das Ilhas, altura em que a ilha foi selecionada como uma das seis ilhas piloto para desenhar uma Agenda para a Transição Energética.

Atualmente, a iniciativa ‘Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável’ é um projeto piloto de transição energética que abrange múltiplos aspetos no que toca à chamada “transição verde”. Para os precursores do projeto, “a chave do sucesso está na participação ativa de toda a comunidade da ilha”.

Sistema Energética criado a pensar no futuro

No dia inauguração do primeiro barco de pesca movido a energia solar e do parque fotovoltaico da ilha da Culatra, a 19 de julho, na presença da secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, foi também criada a Cooperativa para o Desenvolvimento da Ilha da Culatra (Culatra CooP). A Culatra CooP, formada exclusivamente por culatrenses, capitalizará os resultados do Culatra 2030 “pela sustentabilidade ambiental e identidade da ilha”. Caberá também à Cooperativa o papel de representar legalmente a Comunidade de Energia Renovável (CER). A criação de uma CER permitirá cativar na ilha parte dos lucros que ganham as operadores de rede com a venda e distribuição de energia, “dinheiro que poderá ser investido no aumento da capacidade de geração”, explica a Cooperativa.

Joana Pinheiro Rodrigues

(…)

(Leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 4 de agosto de 2022)