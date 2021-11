Portimão terá as primeiras Jornadas de Gastronomia

No dia 10 de dezembro, sexta-feira, o Centro Comunitário de Alvor vai servir de palco para as “1as Jornadas de Gastronomia de Portimão – da Ria ao Barrocal”, comunicou a autarquia de Portimão.

O programa das Jornadas é totalmente direcionado para a preservação dos sabores locais, valorização dos produtos gastronómicos da região, a sensibilização ambiental e para a sustentabilidade gastronómica enquanto fatores promotores de um “salutar e desejado turismo gastronómico na região”, refere a organização.

Na parte da manhã, pelas 09:00, o programa inicia com um passeio pela Ria de Alvor, prosseguindo com a sessão de abertura às 10:00 e a primeira mesa-redonda sobre “as raízes da gastronomia local”. Às 11:30, a programação segue com o debate em torno do tema “O futuro da gastronomia local”.

Simultaneamente com a mesa-redonda, haverá a preparação ao vivo, no palco, de duas iguarias, numa combinação entre ancestralidade e modernidade gastronómica. De um lado, a senhora Diamantina, natural de Alvor, demonstrará a preparação de um prato ancestral da região, os milhos aferventados. Este prato, típico da quadra natalícia é feito com milhos, enchidos e cinzas, processo técnico conhecido por “nixtamalização do milho”. Ao mesmo tempo, teremos o Chef João Oliveira (do Restaurante Vista, com uma estrela Michelin) a preparar uma sugestão inovadora que faz uso de algas na alimentação.

É através de celebrações, como a das Jornadas de Gastronomia, que se debate o ecossistema da gastronomia e o seu impacto no território e nos ativos turísticos da região, trazendo a palco os atores que lhe dão forma, como os produtores, restaurantes, poder local, cozinheiros e académicos, de forma a criar plataformas de cooperação para que a gastronomia continue a colher uma celebração permanente

A organização conjunta do Chef Óscar Cabral, também consultor gastronómico da SOMAR.BIO, uma associação algarvia de preservação e educação ambiental, conta com a parceria da Junta de Freguesia de Alvor, e apoio da Associação de Turismo de Portimão, do Chef João Oliveira e de outros parceiros locais.

As inscrições iniciaram no dia 22 de novembro, e podem ser feitas através do link, também disponível na página de Facebook do evento ou através do QR code disponível no cartaz e decorrerão até dia 8 de dezembro, às 17:00.

A inscrição no programa é gratuita, sujeita a confirmação e à disponibilidade de lugares (limitadas a 50 pessoas), incluindo as degustações.

