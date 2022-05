Ambulância fica presa em separador após colisão junto ao Patacão

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância do INEM, ocorrida sábado, dia 08, numa das saídas de Faro, fez um ferido. O trânsito esteve condicionado durante mais de duas horas.

O acidente aconteceu no cruzamento da localidade do Patacão, por volta das 14h00. O embate foi de tal forma violento que deixou a ambulância do INEM presa em cima do separador central. No entanto, e apesar do aparato, apenas foi registado um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital de Faro. O trânsito voltou à normalidade pelas 16h00.